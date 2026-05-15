Трамп считает, что у Стармера "большие проблемы"

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал политическую ситуацию в Великобритании и заявил, что у премьер-министра страны Кира Стармера "большие проблемы".

Об этом он сказал в пятницу, 15 мая, во время общения с журналистами, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Во время того, как лидер США возвращался из Китая, у него спросили о его позиции по Стармеру.

"У него большие проблемы", – отметил он.

Трамп посоветовал "приятному" Стармеру изменить позицию по двум вопросам: энергетики и иммиграции. Впрочем, он не сказал, стоит ли Стармеру уходить в отставку.

"Я считаю, что он на самом деле приятный человек. Он очень плохо справляется с энергетикой, ему следует открыть Северное море. Это сложное дело. Разве что он сможет навести порядок с иммиграцией, где он слаб", – добавил он.

Стоит отметить, что ранее представитель Лейбористской партии Уэс Стритинг подал в отставку с должности министра здравоохранения и призвал к проведению конкурса на лидерство с целью устранения Стармера.

Также писали, что британский депутат от Лейбористской партии Джош Саймонс заявил, что сложит свои полномочия депутата парламента, чтобы дать мэру Большого Манчестера Энди Бернему возможность вернуться в парламент и бросить вызов Стармеру.

Саймонс не может напрямую просто передать место Бернему. Для его замещения придется провести довыборы, в которых смогут участвовать и другие партии.

