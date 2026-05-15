Чому антикорупційну стратегію подали до Ради в обхід уряду і як вона має допомогти Україні

Ще 2 квітня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) передало на розгляд Кабміну проєкт доопрацьованої Антикорупційної стратегії на 2026–2030 роки. Цей документ розробило Агентство разом із залученням експертів та представників громадськості. Його ухвалення є міжнародним зобовʼязанням України.

Оскільки дотепер уряд не опрацював документ, його зареєстрували у Верховній Раді без попереднього погодження документа урядом. Йдеться про проєкт закону "Про засади антикорупційної політики України на 2026–2030 роки".

Примітно, що дії на випередження уряду дозволили зберегти амбітність документа, адже у Кабміні готувалися виключити зі стратегії (або послабити) окремі важливі елементи.

Про те, чому довелося йти за новою процедурою, що не встиг змінити уряд і про що взагалі нова стратегія, читайте в статті юридичної радниці Transparency International Ukraine Наталії Січевлюк. Далі – стислий її виклад.

На початку квітня 2026 року НАЗК закінчило погодження проєкту Антикорупційної стратегії з уповноваженими органами й передало її на розгляд уряду.

Через те, що понад місяць стратегія лежала в уряді без ухвалення і з’явилася загроза зриву термінів (та навіть фінансових втрат України, про це нижче) – голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна 13 травня 2026 року вирішила піти проти традиції та сама зареєструвала законопроєкт "Про засади державної антикорупційної політики на 2026–2030 роки".

Причому це не "проєкт від Радіної". Його зміст узгоджений, хоч і не має візи уряду.

Логіка такого поспіху з боку очільниці антикоркомітету цілком обґрунтована. Ухвалення антикорстратегії є міжнародним зобов'язанням України. Дедлайн для ухвалення стратегії та антикорупційної програми на її виконання за планом Ukraine Facility – кінець червня 2026 року, і з огляду на парламентську процедуру часу вже обмаль.

Але реєстрація законопроєкту Анастасією Радіною не означає, що уряду тепер можна забути про цей документ – рівно навпаки.

Кабінету міністрів, якщо він має свою позицію щодо цього документа, все ж варто розглянути редакцію антикорстратегії від НАЗК якомога швидше – і повідомити парламент про свою позицію. Тоді комітет з питань антикорупційної політики зможе врахувати зауваження урядовців і, у разі згоди з ними, внести "урядові" зміни до вже зареєстрованого проєкту закону.

Якщо уряд проігнорує цю можливість, то сам позбавить себе права голосу щодо змісту стратегії – і опиниться в ситуації, коли доведеться розробляти ДАП на основі документа, який фіналізували без нього.

Структурно, документ, який НАЗК відправило уряду на початку квітня, складається з трьох розділів.

Національне агентство з питань запобігання корупції підійшло до підготовки нової стратегії більш інклюзивно, ніж у попередньому циклі. До написання окремих підрозділів залучали зовнішні експертні групи, які проводили тематичні дослідження, по кожному підрозділу відбулися публічні обговорення, а їхні записи, презентації та таблиці врахування коментарів були оприлюднені. Це хороша практика, яка підвищує прозорість і якість документа.

На кількох рівнях до процесу розробки стратегії долучалася й Transparency International Ukraine.

Підрозділ про захист викривачів підготовлений якісніше та передбачає приведення законодавства до Директиви ЄС 2019/1937, уніфікацію поняття "викривач", модернізацію Єдиного порталу повідомлень.

В антикорупційному сегменті кримінальної юстиції (взаємодія НАБУ, САП і ВАКС) документ відповідає технічним рекомендаціям Єврокомісії – зокрема, щодо автономного прослуховування для НАБУ, розширення повноважень керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, процедур призначення генерального прокурора.

Водночас у документа є й недоліки. Наприклад, потребує подальшого вирішення питання ефективності механізму перевірки е-декларацій та протидії легалізації доходів. Є сподівання, що їх виправлять у ході парламентського розгляду.

