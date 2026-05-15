Почему антикорр-стратегию подали в Раду в обход Кабмина и как она должна помочь Украине

Еще 2 апреля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) передало на рассмотрение Кабмина проект доработанной Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы. Этот документ разработало Агентство при участии экспертов и представителей общественности. Его принятие является международным обязательством Украины.

Поскольку до сих пор правительство не проработало документ, его зарегистрировали в Верховной Раде без предварительного согласования документа правительством. Речь идет о проекте закона "Об основах антикоррупционной политики Украины на 2026–2030 годы".

Примечательно, что упреждающие действия позволили сохранить амбициозность документа, ведь в Кабмине готовились исключить из стратегии (или ослабить) отдельные важные элементы.

О том, почему пришлось идти по новой процедуре, что не успело изменить правительство и о чем вообще новая стратегия, читайте в статье юридического советника Transparency International Ukraine Натальи Сичевлюк. Далее – краткое изложение статьи.

В начале апреля 2026 года НАПК завершило согласование проекта Антикоррупционной стратегии с уполномоченными органами и передало его на рассмотрение правительства.

В связи с тем, что более месяца стратегия пролежала в правительстве без принятия и возникла угроза срыва сроков (и даже финансовых потерь Украины, об этом ниже) – председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина 13 мая 2026 года решила пойти против традиции и сама зарегистрировала законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2026–2030 годы".

Причем это не "проект от Радиной". Его содержание согласовано, хотя и не имеет визы правительства.

Логика такой спешки со стороны главы антикоркомитета вполне обоснована. Принятие антикорстратегии является международным обязательством Украины. Дедлайн для принятия стратегии и антикоррупционной программы по ее выполнению по плану Ukraine Facility – конец июня 2026 года, и с учетом парламентской процедуры времени уже мало.

Но регистрация законопроекта Анастасией Радиной не означает, что правительству теперь можно забыть об этом документе – как раз наоборот.

Кабинету министров, если у него есть своя позиция по этому документу, все же стоит рассмотреть редакцию антикоррупционной стратегии от НАПК как можно скорее – и сообщить парламенту о своей позиции. Тогда комитет по вопросам антикоррупционной политики сможет учесть замечания чиновников и, в случае согласия с ними, внести "правительственные" изменения в уже зарегистрированный проект закона.

Если правительство проигнорирует эту возможность, то само лишит себя права голоса в отношении содержания стратегии – и окажется в ситуации, когда придется разрабатывать ДАП на основе документа, который был доработан без его участия.

Структурно документ, который НАПК направило правительству в начале апреля, состоит из трех разделов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подошло к подготовке новой стратегии более инклюзивно, чем в предыдущем цикле. К написанию отдельных разделов привлекались внешние экспертные группы, которые проводили тематические исследования, по каждому разделу состоялись публичные обсуждения, а их записи, презентации и таблицы учета комментариев были обнародованы. Это хорошая практика, которая повышает прозрачность и качество документа.

На нескольких уровнях к процессу разработки стратегии присоединилась и Transparency International Ukraine.

Раздел о защите информаторов подготовлен качественнее и предусматривает приведение законодательства в соответствие с Директивой ЕС 2019/1937, унификацию понятия "информатор", модернизацию Единого портала сообщений.

В антикоррупционном сегменте уголовной юстиции (взаимодействие НАБУ, САП и ВАКС) документ соответствует техническим рекомендациям Еврокомиссии – в частности, в отношении автономного прослушивания для НАБУ, расширения полномочий руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, процедур назначения генерального прокурора.

В то же время в документе есть и недостатки. Например, требует дальнейшего решения вопрос эффективности механизма проверки электронных деклараций и противодействия легализации доходов. Есть надежда, что их исправят в ходе парламентского рассмотрения.

