У Литві заперечили, що глава МЗС заявляв про тиск з боку США

Литовське МЗС заперечує, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс нібито заявляв про тиск США для відновлення транзиту білоруських добрив.

Про це йдеться у заяві міністерства в соцмережі Х 15 травня, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС опублікували заголовок новини агентства Reuters "Литва заявляє, що США наполягають на відновленні експорту білоруського поташу", у якому виправили слово "заявляє" на "не заявляла".

"Міністр закордонних справ не заявляв, що США тиснуть щодо відновлення експорту білоруського поташу. Міністр сказав: "Ситуація змінюється... Я завжди говорив, що таких дій немає, але сьогодні можу сказати, що, так, з боку США з’явилася додаткова активність", – йдеться у повідомленні литовського міністерства.

Напередодні литовські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, нібито Будріс конкретно вжив слово "тиск", коли говорили про поведінку США.

​Джерела повідомили, що тиск чиниться не лише на Литву, а й на інші країни регіону, які можуть слугувати транзитними маршрутами.

Як повідомляли, спецпосланець США Джон Коул заявляв, що білоруські калійні добрива можуть бути дуже корисними для США і повинні йти через Литву, а тому він очікує, що Вільнюс поновить діалог з Мінськом.