В Литве опровергли, что глава МИД заявлял о давлении со стороны США

Литовский МИД отрицает, что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис якобы заявлял о давлении США для восстановления транзита белорусских удобрений.

Об этом говорится в заявлении министерства в соцсети Х 15 мая, сообщает "Европейская правда".

В МИД опубликовали заголовок новости агентства Reuters "Литва заявляет, что США настаивают на восстановлении экспорта белорусского поташа", в котором исправили слово "заявляет" на "не заявляла".

"Министр иностранных дел не заявлял, что США давят на возобновление экспорта белорусского поташа. Министр сказал следующее: "Ситуация меняется... Я всегда говорил, что таких действий нет, но сегодня могу сказать, что, да, со стороны США появилась дополнительная активность", – говорится в сообщении литовского министерства.

Накануне литовские СМИ со ссылкой на источники сообщили, якобы Будрис конкретно употребил слово "давление", когда говорили о поведении США.

Источники сообщили, что давление оказывается не только на Литву, но и на другие страны региона, которые могут служить транзитными маршрутами.

Как сообщалось, спецпосланник США Джон Коул заявлял, что белорусские калийные удобрения могут быть очень полезными для США и должны идти через Литву, а потому он ожидает, что Вильнюс возобновит диалог с Минском.