Трамп допустив, що смертоносний удар РФ по Києву може підірвати мирний процес

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю висловив думку, що російський ракетний удар по житловому будинку в Києві, в результаті якого загинули 24 людини, може завадити зусиллям щодо пошуку мирного врегулювання війни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у розмові з журналістами на борту літака Air Force One під час повернення з Китаю, його цитує Reuters.

Трамп сказав, що обговорив війну в Україні з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, і що обидва лідери погодилися, що хочуть припинення бойових дій.

"Ми хотіли б, щоб це питання було вирішене. До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері вони (українці) зазнали серйозного удару. Тож це станеться (закінчення війни). Але це прикро", – сказав Трамп, маючи на увазі російський удар по Києву.

Президент України Володимир Зеленський закликав покарати Росію за цей удар після того, як у п’ятницю поклав червоні троянди на руїни житлового будинку.

Очікується, що наступного тижня правитель Росії Владімір Путін відвідає Китай і зустрінеться з Сі. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що точні дати будуть оголошені найближчим часом.

Пєсков зазначив, що Путін сподівається обговорити з Сі візит Трампа до Китаю, а також двосторонні відносини та міжнародні питання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з Трампом, коли той повертався з Китаю, у якій вони говорили і про війну в Україні.

Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо констатував відсутність "плідних результатів" у мирному процесі щодо України, проте зазначив, що за змінених обставин США готові до подальшого посередництва між українською та російською сторонами.

Рубіо також визнав, що імпульс у мирних переговорах було втрачено з різних причин.