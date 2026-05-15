Трамп допустил, что смертоносный удар РФ по Киеву может подорвать мирный процесс

Президент США Дональд Трамп в пятницу высказал мнение, что российский ракетный удар по жилому дому в Киеве, в результате которого погибли 24 человека, может помешать усилиям по поиску мирного урегулирования войны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в разговоре с журналистами на борту самолета Air Force One во время возвращения из Китая, его цитирует Reuters.

Трамп сказал, что обсудил войну в Украине с президентом Китая Си Цзиньпином, и оба лидера согласились, что хотят прекращения боевых действий.

"Мы хотели бы, чтобы этот вопрос был решен. До вчерашнего вечера все выглядело хорошо, но вчера вечером они (украинцы) подверглись серьезному удару. Так что это произойдет (окончание войны). Но это прискорбно", – сказал Трамп, имея в виду российский удар по Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал наказать Россию за этот удар после того, как в пятницу положил красные розы на руины жилого дома.

Ожидается, что на следующей неделе правитель России Владимир Путин посетит Китай и встретится с Си. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что точные даты будут объявлены в ближайшее время.

Песков отметил, что Путин надеется обсудить с Си визит Трампа в Китай, а также двусторонние отношения и международные вопросы.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Трампом, когда тот возвращался из Китая, в котором они говорили и о войне в Украине.

Недавно госсекретарь США Марко Рубио констатировал отсутствие "плодотворных результатов" в мирном процессе по Украине, однако отметил, что при изменившихся обстоятельствах США готовы к дальнейшему посредничеству между украинской и российской сторонами.

Рубио также признал, что импульс в мирных переговорах был потерян по разным причинам.