Мерц обговорив із Трампом війну в Україні і узгодив позиції перед самітом НАТО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, коли той повертався з Китаю.

Про це Мерц повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

За його словами, вони із президентом США дійшли згоди у питанні того, що Іран має негайно сісти за стіл переговорів та відкрити Ормузьку протоку.

Також, заявив Мерц, не можна допустити, щоб Тегеран отримав ядерну зброю.

"Ми також обговорили мирне врегулювання ситуації в Україні та узгодили наші позиції напередодні саміту НАТО в Анкарі. США та Німеччина – це міцні партнери в сильному НАТО", – повідомив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп накинувся на Мерца після того, як німецький лідер сказав, що Іран "принижує" США.

На тлі суперечки між Трампом і Мерцом стало відомо про виведення п’яти тисяч військових США з території Німеччини. Згодом Трамп заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.

Мерц, зі свого боку, поділився, що зараз би не радив своїм дітям поїздку до США, бо там склався "певний соціальний клімат".