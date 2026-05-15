Мерц заявив, що не радив би своїм дітям зараз їхати до США
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зараз би не радив своїм дітям поїздку до США.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.
"Я б не рекомендував своїм дітям сьогодні їхати до США, здобувати там освіту та працювати, просто тому, що там раптово склався певний соціальний клімат", – сказав Мерц під час бесіди з молоддю на Католицькому конгресі у Вюрцбурзі.
"Я великий шанувальник Америки. Але зараз моя прихильність не зростає", – продовжив він.
Соціальний клімат там стрімко змінився, зазначив він.
"Сьогодні навіть найосвіченіші люди в Америці мають великі труднощі з пошуком роботи", – сказав Мерц.
Президент США Дональд Трамп раніше накинувся на Мерца після того, як німецький лідер сказав, що Іран "принижує" США.
На тлі суперечки між Трампом і Мерцом стало відомо про виведення п’яти тисяч військових з території Німеччини. Згодом Трамп заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.
