Уряд Нідерландів хоче почати вакцинацію курей

Уряд Нідерландів готує план щодо обов’язкової вакцинації курей на фермах для того, аби ефективно боротись із пташиним грипом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Протягом останніх років було проведено низку дослідів із вакцинації курей. Вони засвідчили, що ймовірність великого спалаху пташиного грипу на фермі значно знижується за умови вакцинації.

Питання полягало лише в тому, чи приймуть яйця від вакцинованих курей торгові партнери за межами Європейського Союзу. Після консультацій з основними покупцями, такими як Канада, США та Японія, стало зрозуміло, що вони готові продовжувати закуповувати яйця.

Уряд хоче представити відповідний план до кінця року. Згодом він також хоче зробити вакцини доступними для курей, яких люди утримують як хобі, а не з метою продажу яєць.

З жовтня минулого року на 51 фермі у Нідерландах було виявлено пташиний грип. Тому було знищено понад 2,25 мільйона птахів.

З квітня кількість заражень зменшується, а кілька тижнів тому в більшій частині Нідерландів було скасовано обов'язкове утримання птахів у закритих приміщеннях.

Проте, на думку експертів, все ще слід зберігати пильність.

Щоб запобігти подальшому поширенню пташиного грипу через людей, уряд також хоче вакцинувати людей, які часто контактують з вірусом. Йдеться, наприклад, про свинарів та птахівників, ветеринарів та працівників дитячих ферм.