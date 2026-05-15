Правительство Нидерландов намерено начать вакцинацию кур

Правительство Нидерландов разрабатывает план обязательной вакцинации кур на фермах с целью эффективной борьбы с птичьим гриппом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

В течение последних лет был проведен ряд исследований по вакцинации кур. Они показали, что вероятность крупной вспышки птичьего гриппа на ферме значительно снижается при условии вакцинации.

Вопрос заключался лишь в том, примут ли яйца от вакцинированных кур торговые партнеры за пределами Европейского Союза. После консультаций с основными покупателями, такими как Канада, США и Япония, стало ясно, что они готовы продолжать закупать яйца.

Правительство хочет представить соответствующий план до конца года. Впоследствии оно также хочет сделать вакцины доступными для кур, которых люди держат в качестве хобби, а не с целью продажи яиц.

С октября прошлого года на 51 ферме в Нидерландах был выявлен птичий грипп. В связи с этим было уничтожено более 2,25 миллиона птиц.

С апреля количество заражений уменьшается, а несколько недель назад в большей части Нидерландов было отменено обязательное содержание птиц в закрытых помещениях.

Тем не менее, по мнению экспертов, все еще следует сохранять бдительность.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение птичьего гриппа через людей, правительство также хочет вакцинировать людей, которые часто контактируют с вирусом. Речь идет, например, о свиноводах и птицеводах, ветеринарах и работниках детских ферм.