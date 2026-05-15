Трамп предостерег Тайвань от провозглашения независимости

Президент США Дональд Трамп после визита в Китай предостерег Тайвань от провозглашения независимости.

Об этом он заявил в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

В беседе Трамп подробно рассказал о своих переговорах с президентом Китая Си Цзиньпином и о том, что они могут означать для глобальной безопасности. Ведущий поинтересовался у президента США, может ли народ Тайваня чувствовать себя в безопасности после встреч Трампа с Си.

"Ничего не изменилось. Скажу так: я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И, знаете, нам придется проехать 9 500 миль, чтобы воевать. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы они успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился", – ответил Трамп.

По словам МИД Китая, Си выступил со своими предупреждениями в отношении Тайваня, предостерегая, что в будущем могут произойти "столкновения и даже конфликты" с США из-за этого острова.

Трамп отказался дать четкий ответ на вопрос, подпишет ли он давно отложенный пакет американского оружия для Тайваня стоимостью 14 миллиардов долларов. Хотя законодатели предварительно одобрили этот пакет в прошлом году, Белый дом затормозил его.

"Я могу это сделать. А могу и не сделать", – сказал он в ответ на вопрос об одобрении пакета оружия.

"Мы не стремимся к войнам. Если оставить все как есть, думаю, Китай с этим смирится. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал: "Давайте провозгласим независимость, потому что нас поддерживают США", – добавил Трамп.

Напомним, Трамп настаивает, что, пока он остается на посту, Китай не нападет на Тайвань.