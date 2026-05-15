СМИ: в Греции предполагают, что "украинский" морской дрон сбился с курса из-за неисправности

Следствие в Греции склоняется к тому, что найденный на побережье острова Лефкада морской дрон – который считают украинским – сбился с курса из-за технического сбоя и был в пути недолго.

По словам неназванных собеседников, следователи склоняются к тому, что морской дрон – который в Греции считают украинским – сбился с курса из-за технической неисправности и, вероятно, был в пути недолгое время.

В рамках расследования найденный аппарат тщательно исследуют и пытаются установить, какой могла быть его задача и был ли он запущен с суши или с большего судна.

Предварительные выводы указывают на то, что аппарат был в пути недолго – поэтому маловероятно, что его запустили с побережья Ливии, сказал один из собеседников.

Еще один указал на то, что ключевым индикатором в этом вопросе рассматривают запас горючего.

Собеседники поделились, что технический анализ найденного дрона "почти завершен", но еще продолжаются попытки расшифровать некоторые закодированные данные.

Напомним, беспилотник нашли греческие рыбаки – его прибило к побережью западного острова Лефкада. В МИД Украины заявили об отсутствии свидетельств того, что этот аппарат связан с украинскими операторами.

В оборонно-технологической компании украинского происхождения Uforce в комментарии "УП" уточнили, что речь не идет о дроне Magura, о чем ранее писали СМИ.

Греция заявила, что "не будет терпеть" распространение войны в Украине на Средиземноморье и заявила коллегам в ЕС, что уверена в том, что это украинский дрон.

В пятницу в Афинах заявили, что все еще ждут от Украины объяснений относительно найденного морского дрона.