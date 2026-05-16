Путин упростил получение российского гражданства для жителей Приднестровья

Президент России Владимир Путин утвердил указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья.

Как сообщает "Европейская правда", документ был опубликован на официальном российском портале правовой информации, его также приводит издание Newsmaker.

Согласно документу, право на получение российского гражданства по упрощенной процедуре получили иностранные граждане или лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста и постоянно проживавшие на день вступления указа в силу в Приднестровье.

В документе указано, что решение было принято "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".

Согласно указу, жители региона могут подать документы на российское гражданство, не соблюдая первые три пункта, указанные в законе "О гражданстве РФ".

Этими тремя пунктами являются постоянное проживание в России в течение пяти лет; владение русским языком; знание истории России.

Ранее на этой неделе премьер Молдовы Александру Мунтяну заявил, что шансы на реинтеграцию Приднестровья сейчас "больше, чем когда-либо", хотя речь идет о перспективе нескольких лет.

Президент Молдовы Майя Санду отметила, что Кишинев уже помогает жителям непризнанного Приднестровья различными способами, однако не может финансировать регион, пока там остаются российские военные.

