Cанду назвала умову, за якої Кишинів почне фінансувати Придністров’я

Президентка Молдови Мая Санду зазначила, що Кишинів вже допомагає мешканцям невизнаного Придністров’я у різні способи, проте не може фінансувати регіон, доки там залишаються російські військові.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це вона сказала у телеефірі.

На тлі енергетичної кризи у Придністров’ї та проблем з соціальними виплатами у Санду запитали, чи має Кишинів плани для запобігання гуманітарній кризі у невизнаному регіоні.

Президентка відповіла, що Молдова вже готує кроки для економічної реінтеграції і частина з них зафіксовані у законодавчих актах – як, зокрема, про так званий Фонд конвергенції.

"Ми бачимо, що все більше людей з Придністров’я їдуть на правий берег і знаходять тут роботу. Частина приїздять за медичними послугами. Тобто, ми вже допомагаємо їм. Але потрібно розуміти, що ми не можемо взяти на себе відповідальність за фінансування регіону, доки там залишаються російські війська", – зауважила Санду.

"Ми готові до реінтеграції, але спершу потрібно вирішити це питання. Сподіваюся, люди у Придністров’ї також це розуміють – адже багато залежить і від них", – сказала Мая Санду.

Раніше цього тижня прем’єр Молдови Александру Мунтяну сказав, що шанси на реінтеграцію Придністров’я зараз "більші, ніж будь-коли", хоча і йдеться про перспективу років.

