Сибіга: Путін завжди хотів увійти в історію, і спецтрибунал йому допоможе

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив у Кишиневі, де напередодні ухвалили ключове рішення для запуску спецтрибуналу для Путіна, що цей трибунал допоможе правителю Росії здійснити його мрію і увійти в історію.

Про це йдеться у публікації речника МЗС України Георгія Тихого для "Європейської правди".

Тихий розповів, як у п’ятницю у присутності всіх держав-членів Ради Європи у Кишиневі генсек Ради Європи Ален Берсе вручив Сибізі юридичне підтвердження про приєднання 36 держав та Євросоюзу до угоди, яка створює керівний комітет Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України.

Сибіга зі свого боку заявив, що моральний фундамент Європи та світу буде відновлено лише тоді, коли злочин агресії проти України буде покарано.

"Це питання не минулого. Це питання майбутнього. Питання відновлення спільного простору правди, справедливості та довіри. Це також питання гідності. Путін завжди хотів увійти в історію. І цей трибунал допоможе йому в цьому… Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко та інші – сьогодні всі вони отримали свій квиток до Гааги", – заявив Сибіга.

Він також підкреслив, що протягом минулих століть Україна зазнала занадто багато звірств, гноблення, окупацій, світових воєн, геноцидів, сталінських репресій, Чорнобиля та інших злочинів. "І ми ніколи – наголошую, ніколи – не бачили справжнього правосуддя. Спеціальний трибунал розірве це порочне коло. За кожну вбиту душу. За кожен зруйнований світ. За кожну зламану долю", – наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, в Офісі президента України очікують запуску роботи спецтрибуналу вже наступного року.

