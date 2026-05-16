Депутат Reform UK сложил полномочия через неделю после избрания из-за съемок в фильмах для взрослых

В Великобритании новоизбранный депутат местного совета от популистской партии Reform UK Стивен Маусделл подал в отставку всего через неделю после победы на выборах из-за скандала, связанного с его участием в фильмах для взрослых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Маусделл одержал победу в округе Гейдок в совете города Сент-Геленс во время местных выборов 8 мая. Однако после того, как информация о его порнографической деятельности стала достоянием общественности, политик заявил, что оказался под "огромным давлением" и находится не в том психическом состоянии, чтобы продолжать работу.

По его словам, от него требовали извиниться и прекратить эту деятельность в обмен на сохранение мандата, но он отказался, поскольку "не сделал ничего плохого".

"Мне нечего стыдиться, и я горжусь тем, что являюсь геем в этом сообществе", – подчеркнул Маусделл. Он добавил, что его контент в соцсетях и на платформе OnlyFans полностью соответствовал британскому Закону об онлайн-безопасности и не нарушал правил.

Он также отметил, что решил уйти с должности, чтобы защитить своего партнера, которого назвал своей "скалой и опорой". По словам Маусделла, досадно, что его профессия не соответствует стандартам для того, чтобы быть членом совета в Сент-Геленсе.

В партии Reform UK осудили ситуацию, назвав ее "медийной охотой на ведьм", из-за которой избранного чиновника заставили уйти в отставку из-за его личной жизни.

"Неудивительно, что обычные, законопослушные, работающие люди отказываются баллотироваться на государственные должности", – заявили в партии.

В то же время оппоненты политика придерживаются другого мнения. Бывшая депутат от Лейбористской партии Биси Осундеко заявила, что беспокойство общественности вызвано не сексуальной ориентацией Маусделла, а тем, что его интимный контент находился в открытом публичном доступе и мог попасть на глаза несовершеннолетним.

