У МЗС розповіли, як виникла ідея про спецтрибунал для Путіна

Ідея про створення спецтрибуналу для Владіміра Путіна за злочин агресії проти України з’явилась у перші дні після його повномасштабного вторгнення та була публічно висунута британським юристом Філіпом Сендсом.

Про це у колонці для "Європейської правди" написав речник МЗС України Георгій Тихий.

За словами Тихого, Філіп Сендс, відомий британський правник-міжнародник, першим запропонував створити cпеціальний трибунал. Це сталось 28 лютого 2022 року у його статті для Financial Times.

У своїх спогадах Сендс відзначає, що ця стаття у Financial Times, схоже, зачепила за живе, адже за кілька днів він отримав сотні повідомлень, серед яких два заслуговували на особливу увагу.

"Це має відбутися", – зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Чим я можу допомогти?" – запитав колишній прем'єр-міністр Великобританії Ґордон Браун", – наводить Сендс текст цих двох повідомлень у вступній статті до книжки "Words of Defiance".

Пізніше лондонський аналітичний центр у сфері зовнішньої політики Chatham House скликав зустріч щодо ідеї створення спеціального трибуналу, яка зібрала понад тисячу учасників з усього світу в Zoom.

За словами Сендса, Дмитро Кулеба почав активно діяти, взаємодіючи з колегами та заручаючись підтримкою президента Володимира Зеленського та українського уряду. Протягом місяця Ґордон Браун організував серію Zoom-зустрічей із колишніми главами держав та урядів десятків країн Європи та світу, які, своєю чергою, переконали прем'єр-міністрів та президентів численних країн підтримати цю ідею.

"Так виникла неформальна коаліція, до якої увійшли юридичні радники з країн Балтії, Польщі та Нідерландів. Україна створила власну неформальну консультативну групу, працювати в якій випала честь і мені, разом із науковцями та іншими юристами з Австралії, Великої Британії, Німеччини та Сполучених Штатів, які розробляли проєкти юридичних текстів", – пригадує Сендс.

Георгій Тихий поділився, що перше доручення щодо cпецтрибуналу тогочасний очільник МЗС Дмитро Кулеба дав йому 4 березня 2022 року.

У п’ятницю, 15 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

У Офісі президента України очікують запуску роботи спецтрибуналу вже наступного року.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив у Кишиневі, що цей трибунал допоможе правителю Росії здійснити те, чого він завжди хотів, – увійти в історію.