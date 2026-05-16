Конгресмен-республіканець скептично оцінив шанси схвалення безпекової допомоги Україні

Конгрес Сполучених Штатів навряд чи схвалить новий пакет фінансової допомоги Україні, водночас підтримавши посилення санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав голова комітету у закордонних справах Палати представників США, республіканець Браян Маст, в інтерв’ю "Радіо Свобода".

На його думку, європейські країни повинні взяти на себе "більшу відповідальність" за підтримку України, оскільки війна відбувається "на їхньому подвір’ї".

"Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпекової допомоги Україні – на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів чи будь-яку іншу суму", – сказав він.

За словами конгресмена, Вашингтон продовжить надавати Україні розвідувальну підтримку та дозволятиме продаж і передачу озброєння, "навіть якщо Конгрес не затвердить нового масштабного пакета допомоги".

Його заяви відображають дедалі більш скептичне ставлення до підтримки України серед республіканців, наближених до президента США Дональда Трампа, попри заклики частини політиків з обох партій щодо нової допомоги Києву та жорсткіших санкцій проти Москви.

Нагадаємо, у середу петиція у Палаті представників США, спрямована на те, щоб змусити провести голосування щодо військової допомоги Україні та введення нових санкцій проти Росії, зібрала необхідні 218 підписів. Голосування може відбутись у червні.

Нагадаємо, у середині травня міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що Україні буде надано допомогу у розмірі 400 мільйонів доларів для захисту від російської агресії.