Конгрессмен-республиканец скептически оценил шансы на одобрение помощи Украине в сфере безопасности

Конгресс Соединенных Штатов вряд ли одобрит новый пакет финансовой помощи Украине, при этом поддержав ужесточение санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США, республиканец Брайан Маст, в интервью "Радио Свобода".

По его мнению, европейские страны должны взять на себя "большую ответственность" за поддержку Украины, поскольку война происходит "на их заднем дворе".

"Я не верю, что вы увидите новый американский пакет помощи Украине в сфере безопасности – на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму", – сказал он.

По словам конгрессмена, Вашингтон продолжит оказывать Украине разведывательную поддержку и будет разрешать продажу и передачу вооружения, "даже если Конгресс не утвердит новый масштабный пакет помощи".

Его заявления отражают все более скептическое отношение к поддержке Украины среди республиканцев, приближенных к президенту США Дональду Трампу, несмотря на призывы части политиков из обеих партий о новой помощи Киеву и более жестких санкциях против Москвы.

Напомним, в среду петиция в Палате представителей США, направленная на то, чтобы заставить провести голосование по военной помощи Украине и введению новых санкций против России, собрала необходимые 218 подписей. Голосование может состояться в июне.

Напомним, в середине мая министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что Украине будет предоставлена помощь в размере 400 миллионов долларов для защиты от российской агрессии.