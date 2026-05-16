Британія відмовила у в'їзді німецькому ультраправому євродепутату

Велика Британія відмовила у в'їзді Петру Бистроню, депутату Європарламенту від партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це стало відомо виданню t-online, пише "Європейська правда".

Політик мав виступити на великій демонстрації в Лондоні в суботу, але британська влада заборонила йому в'їзд.

Бистронь отримав лист від британських імміграційних органів у четвер, у якому зазначалося: "Вашу заявку на отримання електронного дозволу на подорож (ETA) відхилено".

Демонстрація, на якій планував виступити Бистронь, організована відомим ультраправим екстремістом та антиісламським активістом Томмі Робінсоном.

"Ми переконані, що ваше перебування у Сполученому Королівстві не відповідає суспільним інтересам", – йшлося у обгрунтуванні відмови.

Бистронь розкритикував рішення у соцмережі Х. "Той, хто у 2026 році накладає заборони на в’їзд європейським політикам, які мають виступити на демонстрації, боїться правди. Уряд у паніці. Це визнання банкрутства. Уряд Стармера завершився", – написав він.

Нагадаємо, у жовтні окружний суд Мюнхена зобовʼязав Бистроня сплатити штраф за розміщене на Х зображення з нацистським привітанням.

Для притягнення політика до відповідальності з нього раніше зняли імунітет у Європарламенті.