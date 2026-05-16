Британия отказала во въезде немецкому ультраправому евродепутату
Великобритания отказала во въезде Петру Бистроню, депутату Европарламента от партии "Альтернатива для Германии".
Об этом стало известно изданию t-online, пишет "Европейская правда".
Политик должен был выступить на крупной демонстрации в Лондоне в субботу, но британские власти запретили ему въезд.
Бистронь получил письмо от британских иммиграционных органов в четверг, в котором отмечалось: "Ваша заявка на получение электронного разрешения на поездку (ETA) отклонена".
Демонстрация, на которой планировал выступить Бистронь, организована известным ультраправым экстремистом и антиисламским активистом Томми Робинсоном.
"Мы убеждены, что ваше пребывание в Соединенном Королевстве не соответствует общественным интересам", – говорилось в обосновании отказа.
Бистронь раскритиковал решение в соцсети Х. "Тот, кто в 2026 году налагает запреты на въезд европейским политикам, которые должны выступить на демонстрации, боится правды. Правительство в панике. Это признание банкротства. Правительство Стармера подошло к концу", – написал он.
Напомним, в октябре окружной суд Мюнхена обязал Бистроня уплатить штраф за размещенное в X изображение с нацистским приветствием.
Для привлечения политика к ответственности с него ранее сняли иммунитет в Европарламенте.