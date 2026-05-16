Зеленский поручил связаться с Молдовой после шага РФ в отношении Приднестровья

Президент Владимир Зеленский поручил связаться с Молдовой после того, как Россия упростила процедуру получения гражданства для жителей Приднестровья.

Об этом президент сказал в вечернем обращении, сообщает "Европейская правда".

"Накануне был сделан новый шаг России в отношении Приднестровья: россияне упростили возможность получения гражданства для выходцев из этого региона Молдовы. Шаг специфический и означает не только то, что Россия таким образом ищет себе новых солдат, ведь гражданство означает военную обязанность", – сказал Зеленский.

Он добавил, что таким образом Россия обозначает территорию Приднестровья как будто свою.

"Они в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует якобы только Донбасс. На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать. Тем более что российский военный контингент и расположение спецслужб в Приднестровье – это для нас также вызов", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в стабильной, сильной Молдове.

"Я поручил МИД Украины соответствующим образом контактировать с Молдовой по вопросам совместной оценки и совместных действий. Я также ожидаю предложений от украинских спецслужб, от нашей разведки по формату реагирования. России нужно больше думать о своих НПЗ и о своей нефтеперевалке, а не о гражданах других государств и земле других народов", – добавил глава государства.

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья.

Ранее на этой неделе премьер Молдовы Александру Мунтяну заявил, что шансы на реинтеграцию Приднестровья сейчас "больше, чем когда-либо", хотя речь идет о перспективе нескольких лет.

