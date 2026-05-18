Спецпосланець Трампа прибув до Гренландії "заводити друзів"

Спеціальний посланець Дональда Трампа в Гренландії Джефф Лендрі прибув у понеділок, 18 травня, до Нууку, аби "слухати та вчитися".

Про це пише DR, передає "Європейська правда".

Лендрі після прибуття до Нууку заявив, що привіз до Гренландії послання від Трампа.

"Я розмовляв з ним пізно ввечері, і він сказав: "Їдь туди й заведи якомога більше друзів". Я тут, щоб слухати та вчитися", – сказав він.

Журналісти запитали у спецпредставника Трампа про його наміри щодо візиту, а зокрема: "чи йдеться все ще про захоплення Гренландії".

Лендрі, своєю чергою, це заперечив.

"Я тут просто для того, щоб налагоджувати стосунки, слухати та вчитися, а також дивитися, чи є можливості розширити відносини між США, Гренландією та Данією. Це фантастичний день", – зазначив він.

Як зазначається, під час візиту до Гренландії американська делегація носить кепки з написом "Make America Great Again".

Варто зауважити, що минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати готуються до відкриття нового консульського приміщення в Нууку. Очікується, що відкриття консульства відбудеться 21 травня.

Також BBC повідомили, що американські посадовці регулярно спілкуються із представниками влади Данії щодо відкриття нових військових баз у Гренландії.

За даними ЗМІ, США у межах цих перемовин просигналізували, що хотіли б створити ще три бази на півдні Гренландії. За словами одного з джерел, Вашингтон при цьому добивається проголошення територій цих баз "суверенною територією США".

Прем’єр-міністр Гренландії підтвердив перемовини зі США стосовно збільшення американської військової присутності на острові.