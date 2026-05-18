Словаччина обговорює з Азербайджаном 10-річну газову угоду у пошуках альтернативи РФ

Віцепрем’єр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що його країна веде з Азербайджаном переговори про постачання газу щонайменше на 10 років.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Report, повідомляє "Європейська правда".

Тараба сказав, що Словаччина хоче диверсифікувати енергетичні поставки, і Азербайджан є для неї дуже надійним партнером.

"Ми обговорюємо укладення довгострокового контракту з Азербайджаном, щонайменше на 10 років", – заявив він.

Єдине питання, додав Тараба, полягає у тому, як доставляти енергоресурси до Центральної Європи.

"Тобто мова йде не про те, чи хочемо ми отримувати ваші енергоресурси, а про те, як їх доставити до Центральної Європи. Зараз ми обговорюємо, які трубопроводи можна використовувати і в якому обсязі. Ми також вдячні Азербайджану за те, що під час кризи поставок, наприклад з України кілька місяців тому, ваша країна була дуже активною у забезпеченні поставок до нашої країни", – заявив Тараба.

Варто зазначити, ще два роки тому словацькі урядовці під час візиту до Азербайджану обговорювали купівлю енергоресурсів, що дозволило би Братиславі отримати альтернативу російському газу.

Нагадаємо, торік у жовтні Рада ЄС погодила відмову від російського викопного палива, однак Словаччина виступила проти.

Словаччина оголосила, що буде боротися із планами ЄС відмовитись від російського газу через суд.