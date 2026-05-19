Німецька розвідка: Іран може розширити терористичну діяльність у Європі після війни

Федеральне відомство з охорони конституції (BfV), внутрішня розвідка Німеччини, попередила, що Іран може активізувати операції проти об’єктів у Європі, щойно конфлікт з Ізраїлем та США вщухне.

Про це у відомстві повідомили Euractiv, інформує "Європейська правда".

За даними німецького розвідувального відомства, Іран, зокрема може здійснювати атаки на єврейські та ізраїльські установи, іранських дисидентів та інших осіб, яких вважають противниками режиму.

У BfV зазначили, що відстежують справи, пов’язані з особами, які проживають у Німеччині та які виїжджали до Ірану для проходження військової підготовки або іншим чином "поставили себе на службу" іранському режиму.

"BfV вважає, що після закінчення війни іранський режим може задіяти свої розвідувальні служби для розшуку та переслідування опонентів режиму, зокрема (про-)єврейських, (про-)ізраїльських та американських об’єктів, іранських дисидентів та інших осіб, яких вважають "зрадниками", – зазначили у відомстві.

Співробітники розвідки побоюються, що Тегеран може перенаправити ресурси на операції за кордоном, щойно безпосередній тиск на режим послабшає.

За даними BfV, іранські розвідувальні служби готові застосовувати методи, що межують із державним тероризмом.

"Вони варіюються від погроз на адресу конкретних осіб до операцій спостереження, що проводяться з метою підготовки до терактів", – зазначило відомство.

Джерела в розвідці повідомили Euractiv, що з Німеччини до Ірану виїхали щонайменше кілька десятків осіб, які згодом працювали на користь режиму.

"Рівень абстрактної загрози, яку іранські розвідувальні служби становлять для (про)єврейських та (про)ізраїльських об’єктів, а також для представників іранської опозиції та пов’язаних з нею угруповань у Німеччині, залишається високим", – наголосили у відомстві.

Раніше повідомляли, що Білий дім незадоволений останньою оновленою пропозицією Ірану щодо змісту угоди про припинення війни.

Президент США Дональд Трамп говорив, що відклав заплановані удари по Ірану, які мали відбутися вже у вівторок.