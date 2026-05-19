Ймовірний новий прем’єр Латвії починає домовлятись про коаліцію з чотирьох партій

Представник досі опозиційної латвійської партії "Об’єднаний список" Андріс Кулбергс розраховує сформувати коаліцію з чотирьох політсил – з "Національним альянсом", "Союзом зелених і селян" і "Новою єдністю", з яких останні дві були у попередньому уряді.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

У понеділок представники "Об’єднаного списку" зустрілися з перемовниками від "Національного альянсу" та "Союзу зелених і селян". Вони домовилися надалі запросити до перемовин "Нову єдність",, яка мала провідну роль у попередній коаліції.

Водночас "Національний альянс" відкидає ідею співпраці з "Прогресивними" – партією, яка мала три портфелі у попередньому уряді.

Кулбергс початково висловлював сподівання на "широку коаліцію" за участі п’яти партій, до якої б не включили лише "Латвію передусім".

Тепер він бачить можливість домовитися про коаліцію чотирьох з політсил.

У "Новій єдності" заявили, що готові до перемовин та хочуть почути від Кулбергса детальніше бачення пріоритетів для уряду.

Нагадаємо, 14 травня прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала заяву про відставку до Сейму, разом з нею у відставку пішов увесь уряд.

Цьому передував вихід з коаліції "Прогресивних", одного з трьох партнерів. Тригером для розпаду коаліції стала критика на адресу міністра оборони Андріса Спрудса – представника "Прогресивних" – через інциденти із заблукалими українськими дронами, під тиском якої він пішов у відставку.

Після консультації з партіями президент Латвії доручив сформувати уряд Андрісу Кулбергсу з опозиційної політсили "Об’єднаний список".

