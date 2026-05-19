ЗМІ: у Держдепі США на найвищому рівні посприяли видачі візи польському ексміністру Зьобро

Колишньому генпрокурору Польщі Збігнєву Зьобро нібито видали американську візу за сприяння топпосадовця Держдепу США, завдяки чому він виїхав з Угорщини в останній момент перед зміною влади.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

За словами трьох неназваних співрозмовників, заступник держсекретаря Крістофер Ландау дав вказівки вищим посадовцям відомства посприяти швидкому затвердженню американської візи для Зьобро, щоб він встиг виїхати у Штати з Угорщини до зміни влади у Будапешті.

Один зі співрозмовників стверджує, що Зьобро видали "журналістську" візу.

Хоча адміністрація Трампа відкрито підтримує правоконсервативні сили у Європі, видачу візи політику, проти якого вдома висунуто кримінальні звинувачення, називають незвичним кроком.

Співрозмовникам невідомо, чи був якось дотичний до процесу особисто держсекретар Марко Рубіо або президент Дональд Трамп.

Ландау дізнався про справу Зьобро навесні 2026 року від посла США у Польщі та дійшов висновку, що того несправедливо переслідують. У спілкуванні з високопосадовцями Бюро з консульських питань щодо візи для Зьобро він нібито подавав це як "питання національної безпеки".

Ландау відмовився від офіційних коментарів, а речник Держдепу зазначив, що не може коментувати через конфіденційність інформації про видачу віз.

Нагадаємо, колишній генпрокурор та міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро після зміни влади опинився під серією розслідувань за ймовірні порушення, скоєні під час перебування на посаді. Серед іншого, йому закидають зловживання з коштами підпорядкованого Мін’юсту Фонду справедливості.

Ексміністр з осені отримав політичний притулок в Угорщині за уряду Віктора Орбана – проте після зміни влади у Будапешті його політичний захист опинився під питанням.

10 травня стало відомо, що Зьобро виїхав з Угорщини до США.

Польська влада з’ясовує обставини того, як це сталося, та нібито направила ноту США.