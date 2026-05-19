Хто може стати новим премʼєром Британії та що він думає про Україну і війну

Наприкінці минулого тижня пішов з посади міністр охорони здоров’я Великої Британії Вес Стрітінг, пояснивши свій крок тим, що він "втратив довіру" до свого однопартійця, очільника британського уряду Кіра Стармера.

Соціологія свідчить про стрімке падіння популярності прем’єра Стармера серед виборців, хоча сам він вдає, що нічого особливого не відбувається.

Серед провідних лейбористів справді немає одностайності, чи варто зараз міняти лідера Лейбористської партії – і, відповідно, прем’єр-міністра. Однак схоже, що маховик підготовки до внутрішніх виборів запущено, і очолити цей процес може саме Вес Стрітінг.

Про те, що відомо про головного претендента на посаду прем'єр-міністра Великої Британії, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської. Далі – стислий її виклад.

Політичну кар’єру Вес Стрітінг розпочав у місцевому самоврядуванні лондонського району Редбридж. А у 2015 році його обрали до Палати громад від округу Ілфорд-Норт у Великому Лондоні.

Ексміністр охорони здоров’я є відкритим геєм – про свою гомосексуальність заявив ще під час навчання в коледжі.

Інший непересічний факт: свого часу він успішно поборов рак. Для цього довелося видалити нирку.

Він також відомий своїм прямолінійним стилем комунікації та підкреслює важливість чесності у політиці.

"Я говорю те, що думаю. Ви не завжди будете зі мною погоджуватися. Але завжди знатимете, на чому я стою", – казав він.

Британські медіа часто називали його одним із найефективніших комунікаторів Лейбористської партії та підкреслювали, що прем’єр інколи залучає його для публічного захисту позицій уряду та пояснення політичних рішень.

Восени 2025 року з’явилися повідомлення про серйозну напругу у верхівці Лейбористської партії.

Тоді ж союзники прем’єра приватно звинувачували Стрітінга у підготовці змови з метою усунення Стармера та його заміни на посаді лідера партії. Сам політик тоді категорично відкинув подібні припущення, назвавши їх "абсолютно безглуздими повідомленнями". Запевняв, що підтримує чинного прем’єра.

Після місцевих виборів 2026 року Стрітінг перейшов у відкриту опозицію до очільника уряду.

Стармер і Стрітінг мають політичні розбіжності, у тому числі з ключових питань.

Вес Стрітінг є прихильником членства Великої Британії в ЄС.

Втім, це не означає, що у разі перемоги у змаганні за посаду лідера уряду він відразу ініціює новий вступ Британії до Євросоюзу.

Стрітінг чітко дав зрозуміти, що це станеться лише за умови отримання нового мандата – тобто у разі нових загальних виборів, на які він, схоже, готується повести свою партію.

Щодо України та Росії позиція політика тверда.

Як і решта політиків від "класичних" британських партій, він не ставить під сумнів потребу зберігати підтримку України у боротьбі з російською агресією.

У період, коли обговорювалося направлення миротворців до України, він також висловлювався на підтримку цього. "Нам треба усвідомити, що лінія фронту в Україні має значення не лише для українців, це лінія фронту всієї Європи, і вона має значення й для британської національної безпеки", – заявляв політик в ефірі Sky News.

Потенційними суперниками Стрітінга називають мера Великого Манчестера Енді Бернема та ексзаступницю прем’єр-міністра Анджелу Рейнер.

Дані YouGov за квітень свідчать, що найпопулярнішим серед трьох потенційних кандидатів є мер Великого Манчестера. Однак це було до травневих виборів і відставки міністра охорони здоров’я.

Водночас чинний лідер Лейбористської партії і прем’єр країни Стармер уже повідомив про намір змагатися за збереження посади.

Він також має солідну підтримку.

