FT: Сі сказав Трампу, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня сказав, що господар Кремля Владімір Путін може зрештою пошкодувати про вторгнення в Україну.

Про це стало відомо виданню Financial Times від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами кількох осіб, обізнаних з підсумками саміту в Пекіні, китайський лідер висловив ці зауваження під час широких переговорів, які торкалися теми України, а також пропозиції американського президента про те, що він разом з Путіним та Сі повинні співпрацювати проти Міжнародного кримінального суду.

Як зазначає видання, ці слова Сі щодо рішення Путіна розпочати у 2022 році повномасштабне вторгнення до сусідньої з Росією країни, здається, були рішучішими, ніж раніше.

Одне з джерел, обізнане з перебігом зустрічей Сі з колишнім президентом Джо Байденом, зазначило, що, хоча лідери вели "відверті та прямі" розмови про Росію та Україну, Сі не висловлював власної оцінки дій Путіна та розв’язаної ним війни.

Під час саміту з Сі Трамп також запропонував, щоб США, Китай і Росія об’єднали зусилля для боротьби з МКС, заявивши, що їхні інтереси збігаються, зазначили джерела.

Трамп раніше заявляв, що обговорив війну в Україні з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, і що обидва лідери погодилися, що хочуть припинення бойових дій.

Також варто зазначити, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з Трампом, коли той повертався з Китаю, в ході якої вони говорили і про війну в Україні.