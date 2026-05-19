Немецкая разведка: Иран может расширить террористическую деятельность в Европе после войны

Федеральное ведомство по защите конституции (BfV), внутренние спецслужбы Германии, предупредило, что Иран может активизировать операции против объектов в Европе, как только конфликт с Израилем и США утихнет.

Об этом в ведомстве сообщили Euractiv, информирует "Европейская правда".

По данным немецкого разведывательного ведомства, Иран, в частности, может осуществлять атаки на еврейские и израильские учреждения, иранских диссидентов и других лиц, которых считают противниками режима.

В BfV отметили, что отслеживают дела, связанные с лицами, проживающими в Германии и выезжавшими в Иран для прохождения военной подготовки или иным образом "поставившими себя на службу" иранскому режиму.

"BfV считает, что после окончания войны иранский режим может задействовать свои разведывательные службы для розыска и преследования оппонентов режима, в частности (про-)еврейских, (про-)израильских и американских объектов, иранских диссидентов и других лиц, которых считают "предателями", – отметили в ведомстве.

Сотрудники разведки опасаются, что Тегеран может перенаправить ресурсы на операции за рубежом, как только непосредственное давление на режим ослабнет.

По данным BfV, иранские разведывательные службы готовы применять методы, граничащие с государственным терроризмом.

"Они варьируются от угроз в адрес конкретных лиц до операций наблюдения, проводимых с целью подготовки к терактам", – отметило ведомство.

Источники в разведке сообщили Euractiv, что из Германии в Иран выехали по меньшей мере несколько десятков человек, которые впоследствии работали в интересах режима.

"Уровень абстрактной угрозы, которую иранские разведывательные службы представляют для (про)еврейских и (про)израильских объектов, а также для представителей иранской оппозиции и связанных с ней группировок в Германии, остается высоким", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Белый дом недоволен последним обновленным предложением Ирана по содержанию соглашения о прекращении войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированные удары по Ирану, которые должны были состояться уже во вторник.