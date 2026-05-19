ЗМІ: Зеленський може здійснити візит в Сербію

Наприкінці цього тижня у Сербії очікують на візит української делегації, яку може очолити особисто президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сербському телеканалу N1 стало відомо від дипломатичних джерел у Белграді.

Якщо ця інформація підтвердиться, це буде перший візит Зеленського до Сербії з моменту його вступу на посаду в 2019 році та з початку російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Офіційного підтвердження можливого візиту Зеленського до Белграда не було, однак дипломатичні джерела в Белграді очікують, що незабаром може бути підписано спільний меморандум про взаєморозуміння щодо торговельного співробітництва між двома країнами.

На сьогодні контакти Зеленського із сербським президентом Александром Вучичем відбувалися переважно під час міжнародних політичних самітів, у яких брали участь обидва лідери.

Перші прямі переговори між президентами Сербії та України з початку війни відбулися наприкінці серпня 2023 року.

Зустріч і переговори відбулися в Афінах на саміті "Україна – Південно-Східна Європа". Вучич тоді оголосив, що Сербія й надалі підтримуватиме та поважатиме територіальну цілісність України. Вучич охарактеризував переговори із Зеленським як відкриті, дружні та конструктивні.

На цьому ж саміті було ухвалено та підписано декларацію, в якій засуджується агресія Росії проти України. Вучич тоді наголосив, що йому вдалося домогтися того, щоб декларація не містила заклику до санкцій проти Росії.

З початку війни в Україні президент Сербії відвідав Україну один раз – 11 червня 2025 року в Одесі, де проходив саміт "Україна – Південно-Східна Європа".

Зеленський тоді говорив, що візит Вучича до України є важливим, оскільки сербський президент побачив війну на власні очі.

Варто зазначити, що учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у підсумку підписали декларацію, у якій "найрішучішим чином" засуджують війну Росії проти України та закликають міжнародну спільноту "зберігати й надалі посилювати санкції проти Російської Федерації".

Водночас Вучич – єдиний учасник події, який її не підписав.

Коментуючи це, Вучич заявив, що таким чином він "не зрадив Росію".