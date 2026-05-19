FT: Си сказал Трампу, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину

Китайский лидер Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе заявил, что глава Кремля Владимир Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину.

Об этом стало известно изданию Financial Times из источников, сообщает "Европейская правда".

По словам нескольких человек, знакомых с итогами саммита в Пекине, китайский лидер высказал эти замечания во время широких переговоров, которые касались темы Украины, а также предложения американского президента о том, что он вместе с Путиным и Си должны сотрудничать против Международного уголовного суда.

Как отмечает издание, эти слова Си относительно решения Путина начать в 2022 году полномасштабное вторжение в соседнюю с Россией страну, похоже, были более решительными, чем раньше.

Один из источников, знакомый с ходом встреч Си с бывшим президентом Джо Байденом, отметил, что, хотя лидеры вели "откровенные и прямые" разговоры о России и Украине, Си не высказывал собственной оценки действий Путина и развязанной им войны.

Во время саммита с Си Трамп также предложил, чтобы США, Китай и Россия объединили усилия для борьбы с МКС, заявив, что их интересы совпадают, отметили источники.

Трамп ранее заявлял, что обсудил войну в Украине с президентом Китая Си Цзиньпином, и что оба лидера согласились, что хотят прекращения боевых действий.

Также стоит отметить, что канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Трампом, когда тот возвращался из Китая, в ходе которого они говорили и о войне в Украине.