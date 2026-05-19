Экс-директора Агентства нацбезопасности Черногории осудили за слежку за политиками и журналистами

В Черногории суд вынес приговор бывшему директору Агентства национальной безопасности (ANB) Деяну Перуничичу, приговорив его к пяти годам лишения свободы за организацию незаконного прослушивания и слежки за политиками, журналистами и религиозными деятелями.

Об этом RTCG сообщили в Высшем суде, передает "Европейская правда".

Вместе с ним в деле фигурирует бывший сотрудник спецслужбы Срджан Павичевич, которого приговорили к одному году и четырем месяцам заключения.

Следствие установило, что в период с декабря 2019 года по август 2020 года, накануне парламентских выборов, Перуничич, используя служебное положение, организовал незаконную слежку за десятками людей.

Среди них: представители оппозиции, журналисты, религиозные деятели, а также политические и общественные активисты.

По данным прокуратуры, прослушивание осуществлялось без необходимых судебных разрешений, что является нарушением законодательства и прав человека, гарантированных Конституцией страны и Европейской конвенцией по правам человека.

Бывшего руководителя ANB также обвиняли в злоупотреблении служебным положением. Его арестовали в октябре 2021 года, а с должности уволили в декабре 2020-го.

