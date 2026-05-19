У Чехії противниця з’їзду судетських німців принесла радянський прапор до міськради Брно

У чеському Брно жінка принесла на засідання міської ради радянський прапор на знак протесту проти першого з’їзду судетських німців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють České Noviny.

Під час відкритого засідання міськради жінка почала розмахувати прапором Радянського Союзу. Вона звернулася до депутатів ради, звинувачуючи їх у "колабораціонізмі" та "підриві держави" через проведення з’їзду судетських німців у Брно.

На місце події прибула поліція. Правоохоронці вивели жінку із зали.

Кримінальний кодекс Чехії містить положення про те, що будь-хто, хто створює, підтримує або пропагує нацистський, комуністичний чи інший рух, який явно спрямований на придушення прав і свобод людини, або проповідує расову чи класову ненависть, може бути покараний позбавленням волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, перший конгрес судетських німців відбудеться з 22 по 25 травня в Брно.

Прем’єр Андрей Бабіш раніше висловив незадоволення запланованим з'їздом і заявив, що ніхто з представників чеського уряду не візьме в ньому участі. Також він висловив занепокоєння щодо можливого погіршення відносин з Німеччиною.

Минулого тижня Палата депутатів парламенту Чехії підтримала резолюцію, в якій висловлює незгоду з проведенням першого з’їзду судетських німців у Брно.