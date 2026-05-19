СМИ: в НАТО обдумывают миссию в Ормузском проливе из-за затяжной блокады

НАТО якобы обсуждает возможность оказания помощи судам в прохождении через заблокированный Ормузский пролив, если этот водный путь не будет открыт до начала июля.

Об этом сказали Bloomberg осведомленные представители НАТО, пишет "Европейская правда".

По словам дипломата, эта идея имеет поддержку со стороны нескольких членов НАТО, но пока не получила необходимой единодушной поддержки. Впрочем, он предостерег, что другие все еще не желают втягиваться в конфликт на Ближнем Востоке.

Также другой представитель НАТО отметил, что хотя некоторые союзники все еще выступают против санкционирования миссии Альянса по проливу, они поддержат эту идею, если блокада будет продолжаться.

Такой шаг означал бы изменение стратегии НАТО относительно американо-израильской войны в Иране, ведь до сих пор союзники настаивали, что вмешаются в ситуацию в проливе только после прекращения боевых действий и когда смогут сформировать широкую коалицию.

Однако экономические проблемы усугубляются: закрытие пролива привело к стремительному росту цен на энергоносители и падению прогнозов экономического роста.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что министры финансов стран G7 в ходе встречи в Париже 19 мая обсудят вопросы войны РФ против Украины, войны в Иране, а также ситуацию с Ормузским проливом.

12 мая Британия пообещала предоставить морские беспилотники для обеспечения безопасности в Ормузском проливе в случае установления стабильного перемирия на Ближнем Востоке.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что два тральщика ВМС Италии приближаются к Ормузскому проливу: их планируют включить в специальную миссию после достижения соглашения о прекращении войны с Ираном.

А Вооруженные силы Литвы могут предоставить военных офицеров и подразделения по разминированию для участия в международных операциях в Ормузском проливе.