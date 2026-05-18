Зустріч міністрів G7 у Парижі зосередиться на Україні і Ормузькій протоці

Міністри фінансів країн G7 в ході зустрічі у Парижі обговорять питання війни РФ проти України, війни в Ірані, а також ситуацію з Ормузькою протокою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, якого цитує Sky News.

За його словами, зустріч G7 у Парижі буде використана для підтвердження необхідності якнайшвидшого відкриття Ормузької протоки після того, як Іран закрив цей водний шлях у відповідь на спільні атаки США та Ізраїлю в лютому.

Своєю чергою міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що закличе своїх колег дотримуватися санкцій проти Тегерана, щоб не допустити фінансування іранської "воєнної машини".

Він додав, що поїздка США до Китаю на чолі з президентом Дональдом Трампом минулого тижня була "дуже успішною".

До складу G7 входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США, а також представники Європейського Союзу.

Нагадаємо, 12 травня Трамп висловив впевненість у тому, що зможе забезпечити домовленість з Іраном на бажаних умовах "у мирний чи інший спосіб".

Тим часом ЗМІ повідомили, що Пентагон підготував низку воєнних планів щодо Ірану на випадок, якщо Трамп ухвалить рішення відновити атаки.