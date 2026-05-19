СМИ: послы ЕС обсудят новый "мини-пакет" санкций против России

Послы стран Европейского Союза в пятницу, 22 мая, обсудят своеобразный "мини-пакет" санкций, которые планируется ввести против России.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Речь идет о своеобразном "мини-пакете", который предусматривает, главным образом, внесение в черный список новых лиц и компаний, а также наложение санкций на дополнительные суда российского "теневого флота", – написал он.

Как писала "Европейская правда", во время заседания Европейского совета 18–19 июня в Брюсселе лидеры государств Европейского Союза обсудят, в частности, перспективы вступления Украины в ЕС, новый, 21-й пакет санкций ЕС против России и переговоры о мире в Украине.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 11 мая рассказала, что может войти в 21-й пакет санкций ЕС против России.