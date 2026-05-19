СМИ: Франция пригласила участников "коалиции решительных" на празднование Дня взятия Бастилии

Франция пригласила европейские государства, входящие в "коалицию решительных" по Украине, принять участие в праздновании Дня взятия Бастилии 14 июля в Париже.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном приглашении, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Празднование Дня взятия Бастилии в этом году пройдет под лозунгом "Европейского стратегического пробуждения" на фоне обострения напряженности в трансатлантических отношениях, в частности из-за войны в Иране.

Нынешний военный парад станет последним для президента Эммануэля Макрона перед тем, как он покинет пост, и даст ему возможность подчеркнуть политическую поддержку Украины.

"Коалиция решительных" находится под французским командованием с ноября 2025 года и должна перейти под британское председательство в июле.

Формат объединяет около 25 стран, которые обязались развернуть в Украине многонациональные силы после достижения мирного соглашения с Россией.

Напомним, более 30 стран-участниц "коалиции решительных" после заседания 24 февраля подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.

Как сообщалось, 6 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Подробнее о результатах встреч "коалиции решительных" читайте в статье "Европейской правды": Союзники обещают помощь: какие государства и на каких условиях готовы направить войска в Украину.