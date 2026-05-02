НАТО уверен в своих силах, несмотря на вывод американских войск из Германии

НАТО заявляет, что по-прежнему уверен в своих оборонных возможностях и потенциале сдерживания, несмотря на вывод США 5 000 военнослужащих из Германии.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Альянса в Х, передает "Европейская правда".

"Мы сотрудничаем с США, чтобы выяснить подробности их решения", – отметила пресс-секретарь.

"Это изменение подчеркивает необходимость для Европы продолжать инвестировать больше средств в оборону и брать на себя большую долю ответственности за нашу общую безопасность – в этом направлении мы уже видим прогресс, поскольку союзники договорились инвестировать 5% ВВП", – добавила она.

По ее словам, Альянс остается уверенным в своей способности обеспечивать сдерживание и оборону, поскольку продолжается этот переход к более сильной Европе в рамках более сильного НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус в ответ на объявление о планах США вывести 5000 военнослужащих из Германии заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.