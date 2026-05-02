Зеленский после разговора с Фицо заявил, что Словакия поддерживает членство Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул необходимость иметь прочные отношения между двумя государствами, и "мы оба заинтересованы в этом".

"Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления", – написал он.

Зеленский также пригласил Фицо в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу.

"Обсудили также возможность лично встретиться в ближайшее время. Наши команды поработают над графиком", – написал Зеленский.

На этой неделе в Еврокомиссии заявили, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич 9 мая лучше поехать в Киев, чтобы продемонстрировать свою поддержку, но точно не в Москву.

Стоит отметить, что до возобновления транзита по нефтепроводу "Дружба" Фицо говорил Брюсселю забыть о поддержке Словакией ускоренного вступления Украины в ЕС.