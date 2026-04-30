У Єврокомісії звернулися до Фіцо та Вучича: краще їхати у Київ, і точно не в Москву

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александар Вучич на 9 травня краще мають поїхати у Київ, щоб продемонструвати свою підтримку, але точно не в Москву.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, спілкуючись з журналістами 30 квітня у Брюсселі.

ЄС незадоволений тим, що Фіцо та Вучич зібралися в Москву святкувати 9 травня.

"Що стосується 9 травня, як ви знаєте, ми святкуємо Європу і все, що вона представляє, а саме – мир, єдність, процвітання та безпеку, – усе те, чого Росія не дотримується", – заявила Гіппер.

Вона наголосила, що Росія використовує святкування закінчення Другої світової війни у Європі 9 травня "для пропаганди та виправдання повномасштабного вторгнення в Україну".

"Висока представниця (ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас) дуже чітко заявила, як щодо держав-членів ЄС, так і щодо країн-кандидатів, що, якщо ви хочете продемонструвати підтримку, Київ є тим місцем, де варто бути, і точно не Москва", – підсумувала речниця.

Раніше ЗМІ з посиланням на заяву Фіцо писали, що глава уряду Словаччини вирішив не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня, але не відмовився від своєї поїздки до Росії.

Головною перешкодою для візиту Фіцо до Москви стала позиція балтійських держав – Латвія, Литва та Естонія відмовляються пропускати його літак через свій повітряний простір.

У 2025 році Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.