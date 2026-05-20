Мерц надеется, что Си побудит Путина прекратить войну против Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) надеется, что лидер Китая Си Цзиньпин призовет кремлевского правителя Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Заявление главы немецкого правительства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий Мерца прозвучал на фоне визита хозяина Кремля в Китай, который начался 19 мая.

"Мы, конечно, связываем этот визит с надеждой, что президент Си также призовет президента Путина прекратить эту войну в Украине, которую он не может выиграть", – отметил канцлер после встречи с президентом Швейцарии Ги Пармелином в Берлине.

Он также заметил, что не ожидает "фундаментального сдвига в стратегических отношениях между Россией и Китаем на данном этапе".

Путин будет находиться с визитом в Китае 19-20 мая. Как отмечают в Кремле, лидеры РФ и КНР обсудят "пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", а также международные и региональные вопросы.

На прошлой неделе Китай с визитом посетил президент США Дональд Трамп.

Комментируя свою поездку, Трамп ранее заявлял, что обсудил войну в Украине с президентом Китая Си Цзиньпином, и что оба лидера согласились, что хотят прекращения боевых действий.

Также стоит отметить, что канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Трампом, когда тот возвращался из Китая, в ходе которого они говорили и о войне в Украине.