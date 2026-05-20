ЗМІ: у Німеччині двох осіб підозрюють у шпигунстві на Китай

У Німеччині затримали подружжя родом з Китаю, яке підозрюють у шпигунському зборі чутливої інформації у сфері технічних інновацій в інтересах Пекіна.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела у безпекових структурах, пише "Європейська правда".

Федеральна прокуратура й поліція Німеччини нібито почали заходи проти підозрюваної у шпигунстві подружньої пари.

55-річного і 52-річну підозрюваних затримали у Мюнхені вранці 20 травня. У них вдома та на роботі проходять обшуки, слідчі дії ведуться також з 9 особами у статусі свідків – переважно науковцями – у різних землях Німеччини.

Подружжя підозрюють у зборі даних про технологічні інновації у Німеччині. Вони нібито цілеспрямовано вивідували таку інформацію у німецьких науковців, що займаються технологічними розробками, які можуть використовуватися у військових цілях.

За даними слідства, вони цікавилися контактами з науковцями, що працюють у сфері аерокосмічних і комп’ютерних технологій, штучного інтелекту. Подружжя представлялося або перекладачами, або співробітниками німецької автомобільної компанії, і з часом розбудувало "широку мережу контактів".

Далі вони нібито запрошували цих професорів читати лекції у Китаї за гонорар. Попри обіцяний формат, аудиторією часто були співробітники китайських державних оборонних компаній.

Федеральна прокуратура звинувачує подружжя у шпигунстві в інтересах Китаю, для них проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тим часом у Польщі затримали трьох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Наприкінці квітня Федеральна прокуратура Німеччини затримала громадянина Казахстану, який, як вважається, шпигував на користь Росії з Берліна.