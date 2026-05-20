Таможня заявляет, что только Венгрия готова обмениваться информацией с Украиной на границе

Венгрия стала единственной соседней страной Украины, которая согласилась на объединение информационных систем для упрощения пересечения границы экспортерами.

Об этом заявил в выступлении на конференции "Торговые войны: искусство защиты" заместитель председателя Государственной таможенной службы Владислав Суворов.

По словам чиновника, украинская таможня продолжает сталкиваться с нежеланием стран ЕС теснее сотрудничать с Киевом в вопросе автоматического обмена информацией. Он пояснил, что Украина стремится упростить жизнь бизнесу, ведущему международную торговлю, а для этого "интегрировать на одной информационной платформе всю информацию с технических средств контроля в пункте пропуска", но это требует сотрудничества с партнерами.

"Невероятно, но факт: из всех стран ЕС, с которыми граничит Украина, мы обмениваемся информацией только с одной страной – Венгрией. Все остальные отказываются это делать", – рассказал он.

По словам Суворова, Украина решает этот вопрос на уровне ЕС, чтобы снять оговорки.

"Мы уже прокоммуницировали с Европейским Союзом и договорились, что объединение (информационных систем) с третьими странами будет включено в виде отдельной статьи в новую редакцию таможенного законодательства Европейского Союза в рамках таможенной реформы, которая проходит в ЕС", – пояснил он.

Ежегодная конференция "Торговые войны: искусство защиты", которую в этом году проводят в Киеве компании "Ильяшев и партнеры" и Done, посвящена последствиям сближения с ЕС для украинского бизнеса.

Как сообщалось, от партии власти на ней прозвучало утверждение, что вступления в ЕС не будет до завершения войны.

