Комітет з нацбезпеки Сейму Литви збереться, щоб обговорити інциденти з дронами

Комітет національної безпеки та оборони (NSGK) Сейму Литви у четвер, 21 травня, збереться на закрите засідання, щоб обговорити інциденти з дроном і оголошеною через це повітряною тривогою.

Про це заявив голова комітету Рімантас Сінкявічюс, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

На обговорення запрошені представники Міністерства національної оборони, Служби охорони державних кордонів та Департаменту державної безпеки.

"Ми готуємося завтра до дуже серйозного обговорення між ранковим і вечірнім засіданнями Сейму, під час перерви. Але це не буде публічним. Буде обговорюватися, що робиться і що буде зроблено в найближчому майбутньому для захисту нашого повітряного простору, міст, жителів", – заявив Сінкявічюс.

За його словами, реакція служб та інформування про ситуацію, що склалася, були достатніми.

"Реакція та інформація почали надходити сьогодні вранці – значно раніше, ніж були оголошені всі сигнали небезпеки, ми були проінформовані... Принаймні для мене та інформація, яка була надана, була достатньою та детальною, включаючи сигнал небезпеки, який я отримав", – сказав депутат.

Зранку 20 травня у деяких районах Литви оголошували повітряну тривогу після того, як у повітряному просторі поблизу кордону зафіксували появу дрона.

Найвищі посадовці країни, включно з президентом, отримали розпорядження спуститися в укриття.

Близько 10:50 повітряну тривогу скасували. Наразі з офіційних повідомлень незрозуміло, чи залетів на територію Литви ймовірний безпілотник, який став причиною оголошення тривоги.

У прикордонних з РФ районах Латвії у ці ж години також оголошували повітряну тривогу – вже другий день поспіль.