Литва закупит шведские гранатометы Carl-Gustaf на 58 млн евро

Министерство обороны Литвы подписало контракт со шведской оборонной компанией Saab Dynamics AB на закупку 84-мм гранатометов Carl-Gustaf M4.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Этот контракт является частью десятилетнего соглашения между Литвой и компанией Saab Dynamics AB, общая стоимость которого может составить около 58 миллионов евро.

По словам литовского министра обороны Робертса Каунаса, сотрудничество будет способствовать укреплению национальных компетенций в сферах хранения боеприпасов, логистики, инженерных решений и технологий безопасности, а также будет способствовать развитию возможностей оборонной промышленности страны.

Контракт также будет включать закупку полевых учебных пушек Carl-Gustaf M4, их компонентов и адаптеров малого калибра для учебных боеприпасов.

Ожидается, что поставки гранатометов начнутся в этом году.

Как писала "Европейская правда", Литва в этом году выделит четверть своего оборонного бюджета на закупку вооружения, в частности на приобретение средств наблюдения за воздушным пространством и противовоздушной обороны.

В этом году Литва рассчитывает завершить формирование второй батареи системы ПВО NASAMS.