МИД Беларуси поставил под сомнение безопасность поездок в Польшу

В Министерстве иностранных дел Беларуси призвали граждан "учитывать риски" во время поездок в Польшу после сообщений о том, что белорус якобы получил огнестрельное ранение от польских правоохранителей.

Об этом ведомство сообщило в Telegram, пишет "Европейская правда".

В МИД Беларуси заявили, что 12 мая в Польше гражданин страны якобы получил огнестрельное ранение после того, как польские правоохранители "ошибочно приняли группу белорусов за членов преступной группировки, что и привело к применению оружия".

"Этот инцидент заставляет серьезно усомниться в реальном уровне безопасности, который декларируется польской стороной. В связи с этим МИД рекомендует гражданам Беларуси учитывать подобные риски при планировании зарубежных поездок: как показывает практика, нельзя исключать, что законопослушный гражданин может быть ошибочно принят за правонарушителя и подвергнут непропорциональному силовому воздействию", – заявил спикер МИД страны.

Также он приветствовал "начало следственных действий со стороны прокуратуры Польши и квалификацию события как превышение служебных полномочий".

28 апреля стало известно об обмене, в рамках которого в Польшу вернулся активист польской общины в Беларуси, журналист Анджей Почобут. Польша передала России археолога Александра Бутягина, об экстрадиции которого просила Украина.

