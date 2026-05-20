Европарламент просит Еврокомиссию оценить действия Словакии по соблюдению ценностей

Европейский парламент принял резолюцию, которая содержит призыв к Еврокомиссии оценить риски серьезных нарушений словацким правительством ценностей ЕС и вероятного нецелевого использования средств.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Резолюцию поддержали 347 депутатов. 165 парламентариев проголосовали против и 25 воздержались.

В документе выражается обеспокоенность ухудшением уважения демократии, верховенства права и основных прав в Словакии, которые ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС.

Депутаты Европарламента хотят, чтобы Еврокомиссия оценила, существует ли явный риск нарушения ценностей ЕС Словакией, и использовала все имеющиеся в ее распоряжении превентивные меры для защиты ценностей и бюджета ЕС.

Среди главных проблем парламентарии называют изменения в уголовном законодательстве Словакии, которые включают смягчение правил в отношении коррупции и закрытие специализированных антикоррупционных органов. Также речь идет о сообщениях о преследовании бывших следователей, которые занимались антикоррупционной деятельностью.

Парламент также обеспокоен недавними конституционными изменениями, ограничивающими основные права и ставящими под сомнение верховенство права ЕС, а также попыткой правительства отменить службу защиты обличителей в Словакии.

В Европарламенте также выразили обеспокоенность вероятным нецелевым использованием средств из проектов развития сельских районов и туризма, финансируемых ЕС, для строительства или реконструкции элитных частных имений.

Напомним, в конце апреле Европарламент поддержал документ с призывом к Еврокомиссии заморозить выплаты Словакии из бюджета ЕС из-за ситуации с верховенством права и угрозы финансовым интересам Евросоюза.

Ранее в ЕС выразили недовольство решением правительства Словакии ввести меры, которые предусматривают разное ценообразование на заправках для автомобилей с иностранной и отечественной регистрацией. В правительстве Роберта Фицо отвергли призывы Еврокомиссии отменить эту политику.