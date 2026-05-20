Финляндия подозревает трех граждан в обходе санкций из-за поставок техники в РФ

Трех граждан Финляндии подозревают в экспорте грузовиков и прицепов на сумму более 17 млн евро в Россию, что является нарушением санкций.

Об этом сообщила в среду, 20 мая, таможенная служба Финляндии, пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Как отмечается, предварительное расследование, проведенное таможенной службой, выявило, что финская компания перевезла 135 грузовиков и 29 прицепов на сумму 17,5 млн евро в Россию в 2022-2023 годах. По данным таможенников, теперь транспортные средства экспортируются в Казахстан или Турцию.

Однако таможенная служба выяснила, что транспортные средства были растаможены в России компанией, которая импортирует и перепродает грузовики в этой стране.

"Впервые в рамках уголовного расследования, связанного с нарушением санкций, финская таможня подала ходатайство о конфискации стоимости товаров, экспортированных в Россию, в целях обеспечения безопасности", – заявил руководитель отдела расследования экономических преступлений ведомства Петтери Невалайнен.

Владелец компании и двое ее сотрудников подозреваются в совершении тяжких правонарушений, а один из них находится под стражей с начала расследования в марте.

Прокуратура должна решить, выдвигать ли обвинения, в ближайшие недели.

В 2025 году в Германии пяти людям объявили приговоры за нарушение санкций против России.

В апреле в Латвии Рижский городской суд назначил одному предпринимателю штраф в размере 10 140 евро за попытку нарушить санкции ЕС против России.

Недавно лондонское отделение Deutsche Bank было оштрафовано на 165 тысяч фунтов (около $221 тысяча) за нарушение режима санкций Великобритании против России.

